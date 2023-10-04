Пока Шахтер продолжает свои выступления в Лиге чемпионов, юношеская команда "горняков" также занята еврокубками. Дончане U-19 выступают в Юношеской лиге УЕФА, пишет 24 канал.

Следите с нами Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Неудачный старт юношей

Групповой раунд турнира полностью копирует состав групп взрослой ЛЧ. Поэтому соперниками команды Алексея Белика также Барселона, Порту и Антверпен.

Как и основная команда, "горняки" стартовали с поражения от Порту (1:4). А вот с представителем Бельгии у украинцев получилось гораздо лучше. Шахтер снова пропустил первым уже на 14 минуте.

Впрочем, за четыре оборота секундной стрелки восстановил паритет благодаря реализованному пенальти от Глущенко. В общем же, Шахтер владел игровой инициативой и смог воплотить ее во второй гол на 73 минуте.

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Первая победа

Трифаненко сразился за мяч перед площадкой Антверпена и запустил на ударную позицию Демченко. Антону оставалось только пробить мимо кипера, что он и сделал.

Этот мяч принес дончанам первую победу в этой юношеской Лиге и позволил подняться на третье место в таблице. Впереди две сверхважные встречи с Барселоной.

К слову, в этом турнире также играет и львовское движение на правах чемпиона УПЛ U-19. "Желто-черные" идут "путем чемпионов" и в первом раунде будут играть против боснийского Сараево.

Видеообзор матча Антверпен U-19 – Шахтер U-19