4 октября в рамках 2-го тура Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 обыграл сверстников из Антверпена со счетом 2:1. Однако после победы домой вернулись не все игроки "горняков".
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Бегство футболиста
По сообщению Динамомании, хавбек Шахтера Алексей Роспутько остался в Бельгии. Накануне футболист договорился с клубом о новом пятилетнем контракте.
Благодаря этому он был включен в состав команды на матч против Антверпена. В поединке номинальный хавбек отыграл 90 минут. После игры вся делегация Шахтера должна была вернуться в Украину.
Однако в аэропорту недосчитались Роспутька. Все поиски юного футболиста оказались тщетными. Все, что нашли в аэропорту – это аккуратно сложенная форма.
Кроме того, Алексей удалил все свои страницы в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сейчас местонахождение футболиста неизвестно.
Что известно о пропавшем игроке
- Алексей Роспутько родился в Горловке. С детства он воспитывался в Академии Шахтера.
- В команде Алексея Белика играл опорного полузащитника, а при необходимости мог закрыть позицию центрбека.
- В нынешнем сезоне Алексей сыграл за Шахтер U-19 в турнире юношеских команд 8 матчей.
- На счету 19-летнего хавбека также 4 игры за сборную Украины U-19.