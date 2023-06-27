Украинский комментатор Виктор Вацко считает, что Владислава Ваната не стоит осуждать. Журналист уверяет, что любой другой поступил бы так же на стороне футболиста.

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Не все так однозначно

Молодежная сборная Украины прекрасно стартовала на Евро-2023, одолев Хорватия (2:0) да Румыния (0:1). Несмотря на то, что "сине-желтые" сопровождают успех и позитив, поскольку ряд футболистов уже успели отметить в Европе (Кащук и Таловеров, которым уже интересуют немецкие клубы, попали в сборную первого тура, а Судаков, Бражко и Сыч – второго), а В ЕФА выделил мастерство сборной Украины, все же отрицательные эпизоды на континентальном турнире с нашей стороны были.

В частности, на последних минутах вышедшего на поле из замены победного матча против Румынии Владислав Ванат, толкнул своего оппонента, за что получил красную карточку. На юного футболиста посыпался шквал критики, поскольку он является одним из ведущих игроков команды Руслана Ротаня, а поступил так бездумно. Однако в защиту Ваната стал украинский комментатор Виктор Вацко, считающий, что на место Владислава сначала нужно поставить себя, а затем судить игрока.

То, что сделал румынский футболист не попало в трансляцию, нормальный повтор нам не показали. Мы толком даже не увидели, что это Ванат его ударил. Румын его провоцировал. И вот, как он спровоцировал, то, что он сделал. Сделал, а не сказал. Я уверен, что большинство украинских футболистов ему бы за это "утащили". Как Ванат. Здесь как в истории Зидан-Матерацци: каждый пусть выбирает для себя сам – правильно тогда сделал Зидан, что его у того провокатора, или все же нужно уметь держать эмоции при себе. Повторяю – любой из вас в такой ситуации тоже дал бы в бороду тому клоуну-провокатору,

– считает Виктор Вацко.

Напомним, что сборная Украины проведет матч за первое место в квартете с испанцами, также вышедшими досрочно из группы, 27 июня. В четвертьфинале "сине-желтые" встретятся с представителем группы D, где среди потенциальных оппонентов такие сборные, как Франция, Италия, Норвегия и Швейцария (если Украина займет первое место в группе, то попадет на команду со второго места квартета D или наоборот) .