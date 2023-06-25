Футболисты украинской "молодежки" на последних минутах матча с Румынией дожали соперника и благодаря автоголу Дикана одержали минимальную победу (1:0). За тур до завершения группового этапа подопечные Ротаня обеспечили выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

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Ротань: У нас есть команда с характером

Поединок непросто складывался для наших футболистов. В первом тайме соперник имел несколько шансов отправить мяч в сетку ворот Трубина. Однако во втором тайме "сине-желтые" полностью доминировали на поле.

После поединка главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань рассказал, благодаря чему удалось одержать победу.

Мы провели очень хороший матч. Большие комплименты для наших игроков! Я ребятам сказал, что не сомневаюсь в том, что у нас есть команда, характер. Мы можем больше, над этим нужно работать. Где-то в первые 10 минут поединка мы немного беспокоились, а потом игра практически была под нашим контролем. У нас было много моментов, чтобы раньше выйти вперед,

– рассказал Ротань.

Ванат сам себя наказал

В конце матча ненужную красную карточку получил форвард Динамо Владислав Ванат. Из-за чрезмерных эмоций нападающий не сыграет в следующем поединке.

Мы одержали победу всей командой, в том числе и с помощью Влада. Но я сказал ему, что он сам себя наказал. Он должен контролировать эмоции, быть профессионалом, не обращать внимания на провокации. Это молодость, мы играем турнир U-21. Для Ваната это будет очень хороший урок. Важно, что в оставшиеся минуты наши игроки выгрызали результат и для него. Он сам себя наказал, ребятам большой респект. Я думаю, в будущем он подобного не допустит

– заметил наставник "сине-желтых".

Ротань: Удачу нужно заслуживать

Однако игроки нашей "молодежки" заслужили комплименты за настойчивость.

В такие моменты, когда есть преимущество, а мяч не идет в ворота, самое главное – реакция на потерю мяча, ошибки, когда мы сразу возвращаем мяч. Сегодня это было, ребята это поняли окончательно, отдали последние силы. Удачу нужно заслуживать, и они ее заслужили своей игрой, мастерством и характером,

– резюмировал Ротань.

Когда "молодежка" будет играть следующий матч