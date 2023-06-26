Максим Брагару стал одним из главных открытий Евро-2023. Вингера Черноморца сравнили с его очень ценным партнером по команде.

Достойно внимания Молодежное Евро-2023: результаты матчей и турнирная таблица

Колодец талантов

Молодежная сборная Украины прекрасно начала юношеский чемпионат Европы – "сине-желтые" одержали две "сухие" победили в стартовых матчах одолев сборные Хорватии (2:0) да Румынии (0:1). Ты же украинцы досрочно обеспечили себе место в четвертьфинале Евро-2023. Однако такой успех сборной Украины не мог не породить новых звезд футбола.

В частности, УЕФА отметил мастерскую "сине-желтых" красивым видео. Алексей Кащук стал лучшим игроком Евро по итогам первого тура и попал в символическую сборную стартовых матчей вместе с вице-капитаном команды Максимом Таловеровым, которым, кстати, уже успели заинтересоваться, как минимум, два коллектива, представляющих немецкую Бундеслигу. Однако на этом парад талантов Украины не завершается.

Эксперты также решили отметить универсального футболиста Максима Брагару, выступающего за Черноморец. В УПЛ игрок обычно защищает позицию левого защитника, однако на Евро он оказался на левом фланге атаки, где все ожидали увидеть Михаила Мудрика, однако Брагару прекрасно справляется с ответственностью (именно его пас привел к победившему автоголу Румынии на 89-й мин), которая упала. на его плечи и даже лучше, чем это мог сделать его звездный партнер по команде, по мнению экспертов.

Мне понравился в первом матче Брагара из Черноморца. С точки зрения баланса он лучше, чем Мудрик. На месте Ротаня всегда понимаешь, что получаешь от такого игрока. У Брагару был супермомент, как он с Криськивым обыгрался в четыре касания, и они прошли всю оборону соперника. Это очень талантливый игрок, просто он пока не стоит 100 млн. Он как ружье, которое висит на стене – мы знаем, что выстрелит, но не знаем, когда,

– считает Михаил Спиваковский.

Кстати говоря. Максим Брагару в этом сезоне провел 29 матчей в составе Черноморца и забил два гола, став одним из теневых лидеров "моряков". Также он попадал в рейтинг лучших молодых дроблеров мира по версии CIES.

Напомним, что сборная Украины проведет матч за первое место в квартете с испанцами, также вышедшими досрочно из группы, 27 июня. В четвертьфинале "сине-желтые" встретятся с представителем группы D, где среди потенциальных оппонентов такие сборные, как Франция, Италия, Норвегия и Швейцария (если Украина займет первое место в группе, то попадет на команду со второго места квартета D или наоборот.