УЕФА поразила техника игроков молодежной сборной Украины на Евро-2023. Действия "сине-желтых" футболистов европейская ассоциация признала лучшими в сыгранном туре.

Достойно внимания После Евро-2023 молодежную сборную Украины возглавит испанский помощник Реброва – СМИ

Не оставляют вопросов о своем успехе

Украинский коллектив классно выступает на юношеском континентальном турнире, поскольку в двух поединках в группе сборной Украины удалось одержать две "сухие" победы (против Хорватии 2:0 да Румынии 0:1 ). Таким образом, "сине-желтые" досрочно вышли в четвертьфинал молодежного Евро-2023. Однако украинский коллектив не зря получает такой положительный результат, поскольку "сине-желтые" демонстрируют, что полностью заслуживают быть в центре внимания. УЕФА признало действия сборной Украины "склом дня", то есть наши ребята продемонстрировали лучшее мастерство.

Дмитрий Крыськив в игре с румынами благодаря своей прекрасной технике продвинул атаку украинцев дальше, доставив мяч в штрафную площадку оппонента. Тот момент "сине-желтые" реализовать не смогли, однако продемонстрировали, чего они стоят, что впоследствии вылилось в вожделенный результат.

Видео УЕФА:

Напомним, что сборная Украины 27 июня встретится с испанцами, которые также досрочно преодолели группу. Команды между собой решат, кто займет первую строчку в квартете и попадет на вторую команду группы D (среди возможных соперников в четвертьфинале Франция, Швейцария, Норвегия и Италия).