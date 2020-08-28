Украинец Виктор Постол во второй раз в карьере может стать чемпионом мира. Для этого Виктору 29 августа нужно победить чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса.

Последний шанс Постола

Для 36-летнего Постола это, пожалуй, последний шанс стать двукратным чемпионом мира, пишет 24 канал. Сам боксер в интервью признавался, что бой с Рамиресом может стать его последним.

К теме: Виктор Постол-Хосе Карлос Рамирес: где смотреть онлайн бой за титулы WBC и WBO

Виктор уже был чемпионом мира по версии WBC в период с 2015 по 2016 год. Он выиграл вакантный титул в октябре 2015 года у аргентинца Лукаса Мартина Матисса.

В следующем бою Виктор проиграл титул звездному американцу Терренсу Кроуфорду. После победы над французом Мохамедом Мимуном WBC обязала Рамиреса провести защиту титула.

Смотрите также: Постол и Рамирес провели дуэль взглядов перед боем за титулы WBC и WBO: видео

Крепкий орешек Рамирес

Соперник у Постола крайне сложный – на восемь лет моложе чемпион мира по версиям WBC и WBO.

28-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.

Предыдущий бой жесткий Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца, и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

Читайте также: Виктор Постол-Хосе Карлос Рамирес: прогноз букмекеров на бой за титулы WBC и WBO

Фаворитом поединка является действующий обладатель чемпионских титулов. Однако Постол неоднократно удивлял поклонников бокса.