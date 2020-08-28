Українець Віктор Постол вдруге в кар'єрі може стати чемпіоном світу. Для цього Віктору 29-го серпня потрібно перемогти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса.

Останній шанс Постола

Для 36-річного Постола це, мабуть, останній шанс стати дворазовим чемпіоном світу, пише 24 канал. Сам боксер в інтерв'ю зізнавався, що бій з Раміресом може стати його останнім.

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Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період з 2015 до 2016 року. Він виграв вакантний титул у жовтні 2015 року в аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

У наступному бою Віктор програв титул зірковому американцеві Терренсу Кроуфорду. Після перемоги над французом Мохамедом Мімуном WBC зобов'язала Раміреса провести захист титулу.

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Міцний горішок Рамірес

Суперник у Постола вкрай складний – на вісім років молодший чемпіон світу за версіями WBC і WBO.

28-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.

Попередній бій жорсткий Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

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Фаворитом двобою є чинний володар чемпіонських титулів. Проте Постол неодноразово дивував прихильників боксу.