Присматриваются к Англии: Цыганков с женой посетили Лондон – романтические фото

В чемпионате Испании команды ушли на рождественские и новогодние каникулы до 3 января. Футболисты тоже с пользой используют свободное время.

Вингер Жироны Виктор Цыганков вместе с супругой Романой отправились в путешествие в столицу Великобритании. Романтическими фотографиями с прогулки игрок сборной Украины поделился в своем инстаграмме.

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Влюбленная пара полюбовалась популярными туристическими достопримечательностями Лондона: Биг-Беном – часовой башней Вестминстерского дворца, одним из самых больших смотровых колес в мире "Лондонский Глаз".

Время летит так быстро, самые счастливые пять лет и многое еще впереди. Берегите своих драгоценных,

– написал Цыганков в инстаграмме.

Прогулка Цыганкова с женой по Лондону / фото из инстаграм футболиста

Цыганков в поле зрения грандов европейского футбола