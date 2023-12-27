Вингер Жироны Виктор Цыганков вместе с супругой Романой отправились в путешествие в столицу Великобритании. Романтическими фотографиями с прогулки игрок сборной Украины поделился в своем инстаграмме.
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Влюбленная пара полюбовалась популярными туристическими достопримечательностями Лондона: Биг-Беном – часовой башней Вестминстерского дворца, одним из самых больших смотровых колес в мире "Лондонский Глаз".
Время летит так быстро, самые счастливые пять лет и многое еще впереди. Берегите своих драгоценных,
– написал Цыганков в инстаграмме.
Прогулка Цыганкова с женой по Лондону / фото из инстаграм футболиста
Цыганков в поле зрения грандов европейского футбола
- Отметим, что Виктор Цыганков стал настоящим лидером испанской Жироны. Результативный вингер попал в шорт-лист ведущих европейских клубов.
- Сообщалось, что в услугах Цыганкова заинтересован лондонский Тоттенхэм. Вполне возможно, что Виктор соединил приятное путешествие с осмотром новой команды.
- Впрочем, не только "шпоры" желают купить Цыганкова. Привлечь в свои ряды игрока сборной Украины мечтают Барселона и Бавария.