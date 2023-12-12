Одним из них безоговорочно стал Виктор Цыганков. Полузащитник выступлениями за Жирону привлек внимание ряда европейских клубов, и один из них уже готов начать переговоры.

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Цыганков может перебраться в АПЛ

Сообщается, что лондонский Тоттенхэм может активировать клаусулу в контракте украинского футболиста с каталонской Жироной. В таком случае английскому клубу не придется договариваться с испанцами, а останется только убедить Виктора Цыганкова присоединиться к новому коллективу.

Сумма отступных украинского футболиста, по информации источника, составляет 30 миллионов евро, и "шпоры" готовы оформить трансфер уже этой зимой.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл 16 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 гола и столько же отдал ассистов. Сейчас его Жирона является лидером испанской Ла Лиги после 16 сыгранных туров.

Справка. Следующий матч "бело-красные" сыграют 18 декабря против Алавеса. Начало встречи в 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову также проявляют Барселона и Бавария.