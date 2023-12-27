Вінгер Жирони Віктор Циганков разом з дружиною Романою вирушили в подорож до столиці Великої Британії. Романтичними світлинами з прогулянки гравець збірної України поділився у своєму інстаграмі.

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Закохана пара помилувалася популярними туристичними пам'ятками Лондона: Біг-Беном – годинниковою вежею Вестмінстерського палацу, одним з найбільших оглядових коліс у світі "Лондонське Oko".

Час летить так швидко, найщасливіші п’ять років і ще багато чого попереду. Бережіть своїх дорогоцінних,

– написав Циганков у інстаграмі.

Прогулянка Циганкова з дружиною по Лондону / фото з інстаграму футболіста

Циганков у полі зору грандів європейського футболу