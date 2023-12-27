Вінгер Жирони Віктор Циганков разом з дружиною Романою вирушили в подорож до столиці Великої Британії. Романтичними світлинами з прогулянки гравець збірної України поділився у своєму інстаграмі.
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Закохана пара помилувалася популярними туристичними пам'ятками Лондона: Біг-Беном – годинниковою вежею Вестмінстерського палацу, одним з найбільших оглядових коліс у світі "Лондонське Oko".
Час летить так швидко, найщасливіші п’ять років і ще багато чого попереду. Бережіть своїх дорогоцінних,
– написав Циганков у інстаграмі.
Прогулянка Циганкова з дружиною по Лондону / фото з інстаграму футболіста
Циганков у полі зору грандів європейського футболу
- Зазначимо, що Віктор Циганков став справжнім лідером іспанської Жирони. Результативний вінгер потрапив у шорт-лист провідних європейських клубів.
- Повідомлялося, що у послугах Циганкова зацікавлений лондонський Тоттенхем. Цілком можливо, що Віктор поєднав приємну подорож з оглядинами нової команди.
- Втім, не тільки "шпори" бажають придбати Циганкова. Залучити до своїх лав гравця збірної України мріють Барселона та Баварія.