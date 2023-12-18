Виктор Цыганков перебрался из Динамо в Жирону зимой 2023, а через шесть месяцев это сделал его земляк Артем Довбык. Украинская связка уже не в одном матче спасала для "красно-белых" очки и получала отличие от болельщиков и европейской прессы.

Следует узнать Цыганков не сыграет в следующем матче: тренер Жироны сообщил о травме украинца

Интерес "блаугранас" не угасает

Такая игра привлекла внимание к украинцам со стороны европейских клубов и даже прямых соперников самой Жироны. Снова в испанской печати сообщают о интерес Барселоны к Цыганкову. Также ему приписывали интерес из мюнхенской Баварии.

Испанский гранд хочет найти замену на позицию Рафиньи, убедившего своей игрой руководство клуба. Бразилец может покинуть Барселону уже летом следующего года.

Вместо этого Цыганкова рассматривают как замену бразильскому вингеру. Ранее была информация, что Виктор присмотрелся к самому главному тренеру "блаугранас" Хави, который оценил талант и футбольные умения украинца.

Любопытно! По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова оценивается в 22 миллиона евро.

Отметим, что Жирона и Барселона являются прямыми конкурентами за чемпионство Ла Лиги в этом сезоне-2023/2024. Клуб украинцев идет на втором месте после 16 туров, набрав уже 41 балл. У команды Хави в активе 35 очков и третья позиция. Отставание "блаугранас" может увеличиться после матча, который состоится 18 декабря, когда Жирона примет Алавес.

Испанская карьера Виктора Цыганкова