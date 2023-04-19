Испанский клуб повесил новый ценник Виктору Цыганкову. От последующей продажи украинца Жирона хочет получить не менее 20 миллионов евро.

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Реакция Жирона на удачную игру Цыганкова

По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Жирона должна отдать 50% киевскому Динамо от предстоящего трансфера Цыганкова. Также испанскому клубу Виктор обошелся в 5 миллионов евро.

Правый вингер сборной Украины отыграл уже при Жироне 10 матчей, в которых отличился 3 голами и столькими ассистами. Местные футбольные фаны уже влюбленные в игру украинца и поют оды Цыганкову.

Обратите внимание! Цыганков стал первым украинским футболистом, отличившийся дублем в одном матче в Ла Лиге. Было это в поединке против Райо Вальекано. Два гола украинца отметила пресс-служба испанского первенства, которым выделила отдельную публикацию в соцсетях, назвав Виктора "ураганом".

Поэтому неудивительно, почему Жирона так быстро отреагировала на столь хорошую игру Цыганкова в Ла Лиге.

Напомним, что украинский футболист подписал долгосрочный контракт с каталонским клубом – до 30 июня 2027 года.

Уже 22 апреля у Цыганкова будет новый шанс, чтобы улучшить свою статистику. В этот день Жирона сыграет против Реала Вальядолида (начало в 19:30 по Киеву).