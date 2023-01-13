Цыганков пропустил медосмотр Динамо, лидер киевлян находится за границей, – СМИ

Киевское Динамо начало подготовку ко второй части чемпионата. Киевляне провели тренировку под руководством ассистентов Мирчи Луческу.

В течение 12-13 января футболисты столичного клуба прошли медосмотр, результаты которого вскоре передадут клубным врачам Динамо. Пока команда готовится в Киеве, а уже 20 января отправится на сборы в Турцию, где к команде присоединится главный тренер Мирча Луческу.

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Намек на переход

Интересно, что, по данным источника, на медицинском осмотре не было Виктора Цыганкова. Сообщается, что правый вингер находится за границей, где предположительно ведет переговоры с другим клубом. Также его нет на клубных фото с первой тренировки команды в 2023 году.

Хотя раньше телеграмм-канал Динамо Киев Inside сообщил, что Цыганков будет готовиться с киевлянами ко второй части сезона.

Была и информация, что Цыганков отказался продлевать контракт из Динамо, истекающего 30 июня 2023 года.

В СМИ фигурирует много слухов об интересе к лидеру Динамо со стороны европейских клубов – нидерландского ПСВ, бельгийского Андерлехта. Вместо этого п ортугальский Порту не заинтересован в услугах Виктора.

Выступление Цыганкова в сезоне-2022/2023

Правый вингер Динамо закончил первую часть сезона на четвертом месте в гонке бомбардиров УПЛ. В 13 сыгранных матчах Цыганков забил 6 голов (2 – с пенальти).

Всего в сезоне-2022/2023 на клубном и международном уровне провел 28 поединков, отличившихся 10 мячами и 6 ассистами.

К сожалению, игра Виктора не позволила Динамо продолжить выступления в еврокубках, а в УПЛ "бело-синие" занимают 3 место, уступая только Днепру-1 и Шахтеру.