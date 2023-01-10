В ближайшее время лидер Динамо Виктор Цыганков может сменить команду. Контракт украинца с "бело-синими" истекает в конце сезона 2022-2023 и продолжать его игрок не хочет.

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Тем временем на Виктора уже выходят некоторые европейские клубы. Как пишут бельгийские СМИ, брюссельский Андерлехт начал переговоры с 25-летним футболистом сборной Украины.

Представители клуба довольны переговорами и хотели бы, чтобы Виктор перешел к ним уже этой зимой. Однако финансовый фактор может помешать, ведь сейчас Андерлехт существенно экономит деньги.

При этом для "пурпурно-белых" проблемой может стать не только вопрос компенсации киевлянам, но и зарплаты Цыганкова. Андерлехт планирует попрощаться с несколькими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и пригласить украинца.

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Альтернативой вингера Динамо бельгийцы рассматривают игрока Мидтьюлланда Андерса Дреера. Впрочем, за него клубу придется заплатить 9 миллионов евро.

После 19 туров в чемпионате Бельгии Андерлехт идет лишь 11, отставая от зоны плей-офф за выход в Лигу конференций на четыре балла. Что касается Виктора, то в этом сезоне он отыграл 23 поединка за Динамо, отличившись 9 голами и шестью ассистами.

Кроме Андерлехта, услугами Цыганкова интересовался ПСВ. В клубе из Эйндховена видят в Викторе замену для Коди Гакпо, который этой зимой перешел в Ливерпуль.