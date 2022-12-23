Контракт Виктора Цыганкова с Динамо действует до лета 2023 года. У "киевлян" остается два варианта развития событий, после сложившейся ситуации. Либо продать вингера зимой, либо отпустить летом даром.

Достойно внимания Пора двигаться дальше: Динамо готовит трансфер игрока сборной Украины

Ситуация Цыганкова

Игорь Суркис убежден, что Виктор не может просто так покинуть Динамо. В пример он постоянно ставит Андрея Ярмоленко. Экс-капитан Динамо в свое время продлил контракт с "бело-синими", после чего был продан в дортмундскую Боруссию. Тем самым он помог пополнить Динамо клубный бюджет. Ярмоленко перешел в Боруссию за 25 миллионов евро.

В такой ситуации Динамо не имеет смысла "мариновать" Цыганкова к лету, поскольку "бело-синие" вылетели из еврокубков. Столичный клуб занял последнее место в группе ЛЕ, где они формировали квартет вместе с Фенербахче, Ренном и АЭКом. У "киевлян" остается в целях только внутренние чемпионаты, где они смогут попробовать себе справиться и без своего вице-капитана.

Виктором Цыганковым активно интересуется нидерландский ПСВ. Команда ищет потенциальную замену Коди Гакпо, который вот-вот может покинуть коллектив, перейдя в топ-клуб. Трансфермаркт оценивает Виктора Цыганкова в 22 миллиона евро. Игрок подешевел на 3 миллиона евро, что связывают с контрактом футболиста с Динамо, который скоро закончится.