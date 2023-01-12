В течение 12 – 13 января команда, разделенная на две группы, пройдет всех врачей, которые определят состояние здоровья каждого футболиста. Результаты обследований передадут клубным врачам.

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Киевляне возвращаются к работе

После чего игроки на клубной базе киевского клуба сдадут традиционные предсезонные тесты. Которые дадут тренерскому штабу во главе с Мирчей Луческу дополнительную информацию о функционале футболистов.



Денис Гармаш / Фото с официального сайта Динамо

12 января медосмотр прошли: Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Илья Забарный и ряд ротационных футболистов. Также с командой медосмотр прошел нападающий Владислав Супряга, первую часть сезона проведший в аренде в итальянской Специи. Однако там не смог себя зарекомендовать и вернулся в Киев.

Среди первой группы отмечен Назар Волошин, который вернулся из аренды из Кривбасса.



Назар Волошин на медосмотре Динамо / Фото с официального сайта киевлян

Вторая группа игроков 12 января проведет утреннюю тренировку на клубной базе киевлян, а вечером обе группы проведут первую командную тренировку в новом 2023 году.



Динамо вышло из отпуска / Фото с официального сайта команды

13 января на медосмотр появятся лидеры команды: Георгий Бущан, Денис Попов, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Артем Беседин, легионеры, в том числе Бенито, и другие футболисты.

Подопечные Луческу будут тренироваться в столице Украины, после чего отправятся на тренировочный сбор в Турцию. За сообщение телеграмм-канала Динамо Киев Inside, во время подготовки киевляне сыграют против Рапида и Аустрии (оба представляют Австрию). Также 28 января Динамо сыграет против словенского Марибора.