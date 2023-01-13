В течение 12-13 января футболисты столичного клуба прошли медосмотр, результаты которого вскоре передадут клубным врачам Динамо. Пока команда готовится в Киеве, а уже 20 января отправится на сборы в Турцию, где к команде присоединится главный тренер Мирча Луческу.

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Намек на переход

Интересно, что, по данным источника, на медицинском осмотре не было Виктора Цыганкова. Сообщается, что правый вингер находится за границей, где предположительно ведет переговоры с другим клубом. Также его нет на клубных фото с первой тренировки команды в 2023 году.

Хотя раньше телеграмм-канал Динамо Киев Inside сообщил, что Цыганков будет готовиться с киевлянами ко второй части сезона.

Была и информация, что Цыганков отказался продлевать контракт из Динамо, истекающего 30 июня 2023 года.

В СМИ фигурирует много слухов об интересе к лидеру Динамо со стороны европейских клубов – нидерландского ПСВ, бельгийского Андерлехта. Вместо этого п ортугальский Порту не заинтересован в услугах Виктора.

Интересно ! По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 22 миллиона евро.

Выступление Цыганкова в сезоне-2022/2023