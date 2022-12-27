26 декабря ПСВ объявило о переходе своего лидера 23-летнего левого вингера Коди Гакпо в английский Ливерпуль. Футболист отправится в Англию для прохождения медосмотра, а "мерсисайдцам" этот трансфер обойдется в рекордные для ПСВ 50 миллионов.

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Потенциальная замена Гакпо

Нидерландский клуб уже принялся искать замену Гакпо. Как раз среди потенциальных трансферов есть приобретение Виктора Цыганкова из киевского Динамо.

Напомним, что ранее в СМИ уже была информация об интересе ПСВ к лидеру "бело-синих". Но все было на уровне слухов. Интересно, это очередные басни нидерландской прессы, или на этот раз уже действительно серьезный интерес от нидерландцев.

Важно! По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова оценена в 22 миллиона евро А вот неизвестно, сколько Динамо захочет выручить за правого вингера. У Виктора есть действующий контракт с киевлянами, рассчитанный до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/2023 Цыганков провел 23 матча в бело-синей футболке, отличившись 9 голами и 6 ассистами.

Что касается Эспера Карлссона, то цена на его трансфер несколько ниже – 16 миллионов евро. У левого вингера соглашение с АЗ до 30 июня 2026 года. Вряд ли АЗ отдаст Карлссона прямому конкуренту за медали нидерландского первенства.

ПСВ опережает АЗ всего на один балл после 14 туров. Уже бывший клуб Гакпо идет третьим, а АЗ – четвертым.