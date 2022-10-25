Предложение Жироны

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков постоянно находится под прицелом скаутов футбольных клубов Европы. Сам футболист тоже не прочь изменить обстановку, поскольку уже перерос уровень украинского чемпионата.

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Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, какое предложение поступало в клуб по покупке Цыганкова.

"То, что мне предлагали агенты за Цыганкова, унижает даже не меня, а клуб Динамо. Летом было предложение от Жироны с обещаниями Цыганкову, что он будет играть впоследствии в Манчестер Сити. Я не хочу умалять достоинства Вити, но вы понимаете, на каком уровне играет Манчестер Сити и какие там футболисты на его позиции.

Они предлагали десять миллионов, разбитые на пять траншей по два миллиона в два года. Такое смешное предложение по нашему лидеру и игроку сборной я даже обсуждать не хочу», – сказал Суркис.

Кстати, у Виктора Цыганкова летом следующего года завершается контракт с "бело-синими" и тогда он сможет бесплатно покинуть команду.

Интересно, что Жирона только в этом сезоне вернулась в элитный дивизион Испании. Тренирует команду экс-игрок Райо Вальекано Мичел. После 11-ти сыгранных туров Жирона занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

Ближайший матч Динамо проведет в Лиге Европы 27 октября против кипрского АЕКа. Киевляне уже упустили возможность попасть в плей-офф ЛЕ, но сохраняют шансы продолжить выступления в Лиге конференций. Для этого "бело-синим" нужно обязательно побеждать. Начало матча в 19:45.