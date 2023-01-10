Найближчим часом лідер Динамо Віктор Циганков може змінити команду. Контракт українця з "біло-синіми" спливає в кінці сезону 2022-2023 і продовжувати його гравець не хоче.

До теми Бажання прогресувати: Циганков відмовився продовжувати контракт з Динамо

Тим часом на Віктора вже виходять декотрі європейські клуби. Як пишуть бельгійські ЗМІ, брюссельський Андерлехт почав переговори із 25-річним футболістом збірної України.

Представники клубу задоволені перемовинами і хотіли б, щоб Віктор перейшов до них вже цієї зими. Проте фінансовий фактор може стати на заваді, адже наразі Андерлехт суттєво економить гроші.

При цьому для "пурпурово-білих" проблемою може стати не лише питання компенсації киянам, а ще і зарплати Циганкова. Андерлехт планує попрощатися з кількома гравцями, щоб розвантажити зарплатну відомість та запросити українця.

Читайте також Смішна пропозиція: Суркіс пояснив, чому відмовився продавати Циганкова

Альтернативою вінгеру Динамо бельгійці розглядають гравця Мідтьюлланда Андерса Дреєра. Втім за нього клубу доведеться заплатити 9 мільйонів євро.

Після 19-ти турів у чемпіонаті Бельгії Андерлехт іде лише 11-им, відстаючи від зони плей-офф за вихід в Лігу конференцій на чотири бали. Що ж стосується Віктора, то цього сезону він відіграв 23 поєдинки за Динамо, відзначившись 9 голами та шістьома асистами.

Окрім Андерлехта, послугами Циганкова цікавився ПСВ. У клубі з Ейндховена бачать у Вікторі заміну для Коді Гакпо, який цієї зими перейшов до Ліверпуля.