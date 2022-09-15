Рейнджерс – Наполи 0:3

Голы: Политано, 68 (пен), Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1.

Подошли к концу поединки 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов 2022-2023. Единственный представитель Украины в турнире Шахтер сумел сыграть вничью с Селтиком.

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Также в среду состоялся матч Рейнджерс – Наполи, перенесенный со вторника из-за церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II. Поединок оказался насыщенным на события, пишет 24 канал.

Все они прошли уже во втором тайме. На 56 минуте защитник шотландцев Джеймс Сэндс совершил опрометчивый подкат в своей штрафной площадке и подарил сопернику право на пенальти.

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При этом игрок Рейнджерс забыл, что у него уже была желтая карточка. Увидев перед собой красный свет, Сэндс оставил свою команду вдесятером.

К отметке подошел не реализовавший пенальти Петр Зелинский. Макгрегор парировал его выстрел, но первым на добивании был Полетано, который все же отправил мяч в сетку.

Впрочем, ликовали игроки гостей недолго. Судья Матеу Лаос отменил гол из-за того, что Маттео вбежал в площадку соперника до удара Зелински. Вердикт – поляк должен перевыполнить пенальти.

Но и вторая попытка Петра оказалась ложной. Он выстрелил в тот же угол и кипер угадал его замысел. Теперь, правда, на добивании уже никого не осталось.

Несмотря на героические сэйвы от шотландского кипера Наполи все же вырвал победу. Через 10 минут после промахов Зелинские итальянцы снова получили право на пенальти.

На этот раз к отметке подошел Политано и точно выполнил приговор. А под занавес матча "рейнджеров" добили вышедшие на замену Распадори и Ндомбеле и довели счет до разгрома.

Видеообзор матча Рейнджерс – Наполи:

Эта победа позволила Наполи единолично возглавить группу А. В прошлом туре "партенопеи" разгромили Ливерпуль (4:1) и теперь имеют 6 баллов в активе. Мерсисайдцы на пару с Аяксом отстают на три очка.