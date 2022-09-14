Шахтер – Селтик 1:1

Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 11 (автогол)

Несмотря на скепсис по поводу перспектив Шахтера в этой Лиге чемпионов, старт у "горняков" получился потрясающим. Неделю назад команда Игоря Йовичевича разгромила на выезде РБ Лейпциг (4:1).

Как это было Онлайн-трансляция матча Шахтер – Селтик

Во втором туре дончанам противостоял другой аутсайдер группы Селтик, пишет 24 канал. Чемпионы Шотландии проиграли в первой игре Реалу (0:3), однако к встрече с Шахтером подходили в статусе небольшого фаворита.

Игорь Йовичевич решил не менять основу по сравнению с игрой в Лейпциге. Со старта появились герои того матча в лице Мудрика и Шведа, а на левом фланге обороны снова начал игру Конопля.

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Единственным легионером "горняков" был правый защитник Лукас Тейлор. Старт у номинальных хозяев не удался, уже на 11 минуте Шахтер пропустил.

Хакшабанович нашел в площадке соперника Хатате и тот пробил с острого угла. Мяч рикошетом от Бондаренко залетел в ворота Трубина. Сначала гол записали на японца, но затем УЕФА исправил на автогол украинца.

Как забивал себе Бондаренко:

Впрочем, Шахтер отыгрался еще до перерыва. Судаков классно запустил по флангу Мудрика. Михаил оказался в штрафной Селтика и метко пробил над Трубиным.

Видео гола Мудрика:

Во втором тайме "Шахтер" отдал инициативу гостям и пытался ловить его на контратаках. Впрочем, у Селтика было плохо с точностью ударов, большинство из которых летели мимо ворот.

Йовичевич освежил игру в атаке благодаря выходу Траоре и Петряка, но они не смогли чем-либо запомниться в этом матче. Счет первого тайма так до конца и не изменился.

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Для Селтика это первый балл в этой Лиге чемпионов, а Шахтер временно выходит в лидеры квартета с четырьмя очками. "Горняков" может опередить Реал, если обыграет РБ Лейпциг.

Этот матч был для дончан последним перед паузой на игры сборных. Уже 1 -2 октября "горняки" сыграют в УПЛ против Металлиста, а после этого 5 числа приедут в гости к действующему победителю Лиги чемпионов - мадридскому Реалу.