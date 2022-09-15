Рейнджерс – Наполі 0:3

Голи: Політано, 68 (пен), Распадорі, 85, Ндомбеле, 90+1.

Підійшли до кінця поєдинки 2 туру групової стадії Ліги чемпіонів 2022-2023. Єдиний представник України в турнірі Шахтар зумів зіграти внічию із Селтіком.

До теми Це вам не Лейпциг: Шахтар втримав нічию у грі з Селтіком в ЛЧ – відео голів

Також у середу відбувся матч Рейнджерс – Наполі, який перенесли з вівторка через церемонії з нагоди смерті королеви Єлизавети II. Поєдинок виявився насиченим на події, пише 24 канал.

Всі вони відбулись вже у другому таймі. На 56 хвилині захисник шотландців Джеймс Сендс зробив необачний підкат у своєму карному майданчику і подарував супернику право на пенальті.

Читайте також Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ

При цьому гравець Рейнджерс забув, що у нього вже була жовта картка. Побачивши перед собою червоне світло, Сендс залишив свою команду вдесятьох.

До позначки підійшов Пьотр Зелінскі, який не реалізував пенальті. Макгрегор парирував його постріл, але першим на добиванні був Політано, який все ж відправив м'яч у сітку.

\Втім, раділи гравці гостей недовго. Суддя Матеу Лаос скасував гол через те, що Маттео вбіг до майданчика суперника до удару Зелінскі. Вердикт – поляк має перевиконати пенальті.

Але і друга спроба Пьотра виявилась хибною. Він вистрелив у той самий кут і кіпер відгадав його задум. Тепер, правда, на добиванні вже нікого не залишилось.

Попри героїчні сейви від шотландського кіпера Наполі все ж вирвав перемогу. Через 10 хвилин після промахів Зелінскі італійці знову отримали право на пенальті.

На цей раз до позначки підійшов Політано і точно виконав вирок. А під завісу матчу "рейнджерів" добили Распадорі та Ндомбеле, які вийшли на заміну та довели рахунок до розгрому.

Відеоогляд матчу Рейнджерс – Наполі:

Ця перемога дозволила Наполі одноосібно очолити групу А. У минулому турі "партенопеї" розгромили Ліверпуль (4:1) і тепер мають 6 балів в активі. Мерсисайдці на пару з Аяксом відстають на три очки.