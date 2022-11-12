Неделю назад завершился групповой этап Лиги Европы 2022-2023. Среди участников турнира было и киевское Динамо, вылетевшее в ЛЕ по квалификации Лиги чемпионов.

По теме Мощная пушка днепрянина: топ-10 лучших голов Лиги конференций – яркое видео

Впрочем, и во втором еврокубке "бело-синие" показали себя плохо. Украинский клуб набрал всего один балл в пяти играх и занял последнее место в группе из Фенербахче, Ренном и АЭК из Ларнаки.

После групповой стадии УЕФА выделил топ-10 голов раунда, которые болельщики выбрали лучшими. Среди них есть и два гола в ворота "Динамо". Что интересно, оба – на счету футболистов АЭКа.

Читайте также Месси забил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов: видео шедевра

Шестое место в голосовании занял гол Альтмана во втором матче команд. Израильтянин после подачи с фланга точно пробил в падении ножницами. Это был первый мяч в результативном поединке в Ларнаке (3:3).

А на девятой позиции в рейтинге оказался победный гол Адама Дюрчо в первой игре клуба в Кракове. Тогда венгр точно попал в "девятку" ворот Динамо из стандартного положения. Он так и стал единственным в этой игре (1:0).

Топ-10 глав группового раунда Лиги Европы:

Кто из украинцев остался в еврокубках: