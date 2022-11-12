Неделю назад завершился групповой этап Лиги Европы 2022-2023. Среди участников турнира было и киевское Динамо, вылетевшее в ЛЕ по квалификации Лиги чемпионов.
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Впрочем, и во втором еврокубке "бело-синие" показали себя плохо. Украинский клуб набрал всего один балл в пяти играх и занял последнее место в группе из Фенербахче, Ренном и АЭК из Ларнаки.
После групповой стадии УЕФА выделил топ-10 голов раунда, которые болельщики выбрали лучшими. Среди них есть и два гола в ворота "Динамо". Что интересно, оба – на счету футболистов АЭКа.
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Шестое место в голосовании занял гол Альтмана во втором матче команд. Израильтянин после подачи с фланга точно пробил в падении ножницами. Это был первый мяч в результативном поединке в Ларнаке (3:3).
А на девятой позиции в рейтинге оказался победный гол Адама Дюрчо в первой игре клуба в Кракове. Тогда венгр точно попал в "девятку" ворот Динамо из стандартного положения. Он так и стал единственным в этой игре (1:0).
Топ-10 глав группового раунда Лиги Европы:
Кто из украинцев остался в еврокубках:
- Напомним, что АЭК занял третье место в квартете и вышел в раунд плей-офф Лиги конференций.
- Там кипрская команда снова сыграет с Днепром-1, который уже выбивал в квалификации ЛЕ (2:1, 3:0).
- Динамо вылетело из еврокубков, однако в Лиге Европы все-таки будет украинский представитель. Шахтер опустился в раунд плей-офф из Лиги чемпионов и сразится за выход в 1/8 финала с Ренном.
- К слову, французы как раз играли с Динамо в группе и одержали две победы (2:1, 1:0).