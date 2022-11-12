Автором лучшего гола в голосовании, которое длилось с 7 по 11 ноября, стал Юсуф Отубаньо. Футболист Пюника легко обыграл опекуна и из-за пределов штрафной забил в ворота Слована.

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Не без украинского следа

В голевую тройку попал Риккардо Сапонара (Фиорентина) и Анди Диуф (Базель). Они огорчали вратарей РФС и Жальгириса.

Не обошлось в топ-10 самых лучших без украинского следа. В шаге от топ-3 остановился легионер Днепра-1 Янис Амаш.

Забивной новичок днепровского клуба отличился безумным мячом в ворота Вадуца. Произошло это в 4 туре группового раунда. Вадуцу удалось отбиться после подачи со штрафного, но мяч улетел прямо в ноги Амаша. Янис первым касанием обработал мяч, а вторым мощно пробил по воротам соперника. Голкипер не ожидал такой невероятной траектории полета мяча и был вынужден вынимать его из сетки ворот.

Напомним, что это первое противостояние между Вадуцем и Днепром-1 закончился в пользу украинского клуба – 1:2. Победный гол в составе днепрян забил Артем Довбык.

Видеонарезка топ-10 лучших голов Лиги конференций

Команда Александра Кучера продолжит евровесну в Лиге конференций. За 6 туров Днепр-1 набрал 10 очков и со второго места пробился в плей-офф турнира.

Что известно о карьере Амаша в Днепре-1