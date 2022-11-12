Автором лучшего гола в голосовании, которое длилось с 7 по 11 ноября, стал Юсуф Отубаньо. Футболист Пюника легко обыграл опекуна и из-за пределов штрафной забил в ворота Слована.
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Не без украинского следа
В голевую тройку попал Риккардо Сапонара (Фиорентина) и Анди Диуф (Базель). Они огорчали вратарей РФС и Жальгириса.
Не обошлось в топ-10 самых лучших без украинского следа. В шаге от топ-3 остановился легионер Днепра-1 Янис Амаш.
Забивной новичок днепровского клуба отличился безумным мячом в ворота Вадуца. Произошло это в 4 туре группового раунда. Вадуцу удалось отбиться после подачи со штрафного, но мяч улетел прямо в ноги Амаша. Янис первым касанием обработал мяч, а вторым мощно пробил по воротам соперника. Голкипер не ожидал такой невероятной траектории полета мяча и был вынужден вынимать его из сетки ворот.
Напомним, что это первое противостояние между Вадуцем и Днепром-1 закончился в пользу украинского клуба – 1:2. Победный гол в составе днепрян забил Артем Довбык.
Видеонарезка топ-10 лучших голов Лиги конференций
Команда Александра Кучера продолжит евровесну в Лиге конференций. За 6 туров Днепр-1 набрал 10 очков и со второго места пробился в плей-офф турнира.
Что известно о карьере Амаша в Днепре-1
- В первый день сентября 2022 года Днепр-1 официально объявил о подписании Амаша. 23-летний левый защитник подписал контракт с украинским клубом до конца июня 2026 года.
- Последним клубом для переезда в Украину в карьере Яниса была португальская Боавишта.
- За новую команду защитник провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Старт Амаша в украинском клубе показался очень удачным и голевым.