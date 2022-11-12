Тиждень тому завершився груповий етап Ліги Європи 2022-2023. Серед учасників турніру було і київське Динамо, яке вилетіло у ЛЄ з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Втім, і у другому єврокубку "біло-сині" показали себе погано. Український клуб набрав лише один бал у п'яти іграх та посів останнє місце у групі з Фенербахче, Ренном та АЕКом з Ларнаки.

Після групової стадії УЄФА виділив топ-10 голів раунду, які вболівальники обрали найкращими. Серед них є і два голи у ворота Динамо. Що цікаво, обидва – на рахунку футболістів АЕКа.

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Шосте місце у голосуванні посів гол Альтмана у другому матчі команд. Ізраїльтянин після подачі з флангу влучно пробив у падінні ножицями. Це був перший м'яч у результативному поєдинку в Ларнаці (3:3).

А на дев'ятій позиції у рейтингу опинився переможний гол Адама Дьюрчо у першій грі клубі в Кракові. Тоді угорець точно поцілив у "дев'ятку" воріт Динамо зі стандартного положення. Він так і став єдиним у тій грі (1:0).

Топ-10 голів групового раунду Ліги Європи:

Хто з українців залишився в єврокубках: