Тиждень тому завершився груповий етап Ліги Європи 2022-2023. Серед учасників турніру було і київське Динамо, яке вилетіло у ЛЄ з кваліфікації Ліги чемпіонів.
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Втім, і у другому єврокубку "біло-сині" показали себе погано. Український клуб набрав лише один бал у п'яти іграх та посів останнє місце у групі з Фенербахче, Ренном та АЕКом з Ларнаки.
Після групової стадії УЄФА виділив топ-10 голів раунду, які вболівальники обрали найкращими. Серед них є і два голи у ворота Динамо. Що цікаво, обидва – на рахунку футболістів АЕКа.
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Шосте місце у голосуванні посів гол Альтмана у другому матчі команд. Ізраїльтянин після подачі з флангу влучно пробив у падінні ножицями. Це був перший м'яч у результативному поєдинку в Ларнаці (3:3).
А на дев'ятій позиції у рейтингу опинився переможний гол Адама Дьюрчо у першій грі клубі в Кракові. Тоді угорець точно поцілив у "дев'ятку" воріт Динамо зі стандартного положення. Він так і став єдиним у тій грі (1:0).
Топ-10 голів групового раунду Ліги Європи:
Хто з українців залишився в єврокубках:
- Нагадаємо, що АЕК посів третє місце у квартеті і вийшов до раунду плей-офф Ліги конференцій.
- Там кіпрська команда знову зіграє з Дніпром-1, який вже вибивала у кваліфікації ЛЄ (2:1, 3:0).
- Динамо вилетіло з єврокубків, однак у Лізі Європи все ж буде український представник. Шахтар опустився у раунд плей-офф з Ліги чемпіонів і побореться за вихід в 1/8 фіналу з Ренном.
- До слова, французи як раз грали з Динамо у групі та здобули дві перемоги (2:1, 1:0).