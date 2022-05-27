Вест Хэм официально простился с Ярмоленко
Источник:сайт Вест Хэма
Дороги английского Вест Хэма и Андрея Ярмоленко разошлись. "Молотобойцы" простились с украинским футболистом.
Кадровые изменения в Вест Хэме
Английский клуб официально объявил об уходе сразу четырех футболистов. Вместе с Андреем Ярмоленко команду покинут Девин Мартин, Райан Фредерикс и Марк Нобл.
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Вест Хэм поблагодарил игрока за работу и силы, которые они отдали в футболке английского клуба.
У нас есть список игроков, которые покинут клуб. Андрей Ярмоленко, Дэвид Мартин, Райан Фредерикс и Марк Нобл пойдут, когда 30 июня истечет срок их контрактов. Мы хотели бы поблагодарить всех за их трудную работу, самоотверженность и пожелать им всего наилучшего в будущем,
– говорится на официальном сайте клуба.
Уже бывший клуб Ярмоленко закончил сезон 2021/2022 в АПЛ на седьмом месте в турнирной таблице. В активе "молотобойцев" 56 очков.Подробности. Контракт Ярмоленко с английским клубом заканчивается 1 июля 2022 года.
Карьера Андрея Ярмоленко в Вест Хэме
- Летом 2018 Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма. Украинец сменил дортмундскую Боруссию в Англию.
- 32-летний правый вингер не смог за эти годы стать стабильным игроком основы "молотобойцев".
- В сезоне-2021/2022 провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество передач.
Где Ярмоленко может продолжить карьеру
- В середине мая стало известно, что Андрей проводит последние матчи в футболке Вест Хэма. Английский клуб не садился за круглый стол для переговоров о продлении соглашения с украинцем, который был одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
- После последнего для Вест Хэма домашнего матча сезона Ярмоленко вышел на поле вместе с семьей и трогательно простился с болельщиками "молотобойцев". На футбольном поле развевался сине-желтый флаг с фамилией футболиста и его игровым номером.
- В одном из интервью онгер рассказал, что до войны рассматривал вариант с возвращением в киевское Динамо, но полномасштабное вторжение России в Украину испортило мнения футболиста.
- Вроде бы приоритетным вариантом для Андрея будет Турция. Агент футболиста Вадим Шаблий подыскивает клуб именно в этой солнечной стране. Ранее сообщалось, что вингером интересовались многие команды Суперлиги – Фенербахче, Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор.
- Также в СМИ были слухи о том, что украинцем серьезно заинтересовалась испанская Севилья.