Новый шанс для лидера сборной
Летом испанский клуб может потерять ряд ведущих футболистов – Мунира Эль-Хаддади, Люка Де Йонга и Юссефа Эн-Несери. Поэтому руководству Севилья придется обращаться на трансферный рынок ради усиления атакующей линии.
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Спортивный директор Севилья Рамон Мончи занимается поиском потенциальных новичков. В список кандидатов попал Андрей Ярмоленко. Главный тренер команды тоже не прочь видеть украинца в своей команде.
Увеличивает шанс на переход и то, что украинский футболист может добраться до Севилья абсолютно бесплатно. Ярмоленко может переехать в Испанию в статусе свободного агента
Ситуация в сезоне для Севилья
За два тура до окончания нынешнего сезона Севилья идет четвертой в турнирной таблице Ла Лиге. Такие выступления позволят команде участвовать в Лиге чемпионов. За 36 сыгранных туров Севилья получила 66 очков, что на одном пункте лишь меньше, чем у третьего Атлетико.
Подопечные Хулена Лопатеги опережают ближайшего идущего Бетис конкурента на пять баллов.
В последних двух матчах Севилья сойдутся на выезде с прямым конкурентом за "бронзу" мадридским Атлетико (15 мая), а уже 22 мая сыграет дома против Атлетика.
Карьера Андрея Ярмоленко: главное
- Летом 2017 Ярмоленко впервые покинул УПЛ ради выступлений за дортмундскую Боруссию в Бундеслиге.
- До этого играл за Десну и Динамо.
- В июле 2018 подписал контракт с Вест Хэмом.
- В сезоне-2021/2022 английский клуб провел 31 матч, в которых забил три гола (один забил в АПЛ, а дважды расстраивал голкипера в Лиге Европы) и сделал результативные передачи.
- Недавно украинец отличился по системе "гол плюс пас" за молодежку Вест Хэма. За клуб U-23 Ярмоленко провел три поединка.
- После окончания нынешнего сезона Ярмоленко отправится в расположение сборной Украины. которая в Словении готовится к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.