Кадрові зміни у Вест Хемі

Англійський клуб офіційно оголосив про відхід одразу чотирьох футболістів. Разом із Андрієм Ярмоленком команду покинуть Девін Мартін, Раян Фредерікс та Марк Нобл.

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Вест Хем подякував гравця за роботу та сили, які вони віддали у футболці англійського клубу.

У нас є список гравців, які покинуть клуб. Андрій Ярмоленко, Девід Мартін, Раян Фредерікс і Марк Нобл підуть, коли 30 червня закінчиться термін їхніх контрактів. Ми хотіли б подякувати всім за їхню тяжку роботу, самовідданість і побажати їм всього найкращого в майбутньому,

– йдеться на офіційному сайті клубу.

Вже колишній клуб Ярмоленка закінчив сезон-2021/2022 в АПЛ на сьомому місці у турнірній таблиці. В активі "молотобійців" 56 очок.

Деталі. Контракт Ярмоленка з англійським клубом спливає 1 липня 2022 року.

Кар'єра Андрія Ярмоленка у Вест Хемі

Влітку 2018 року Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема. Українець змінив дортмундську Боруссію на Англію.

32-річний правий вінгер не зміг за ці роки стати стабільним гравцем основи "молотобійців".

У сезоні-2021/2022 провів 33 матчі, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість передач.

Де Ярмоленко може продовжити кар'єру