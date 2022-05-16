Трогательное прощание с болельщиками
Украинец вышел на поле на 90+5 минут матча против Манчестер Сити. После поединка Ярмоленко вместе с супругой Инной, сыновьями и агентом Вадимом Шаблием вышел попрощаться с трибунами "Лондон Стедиум", пишет 24 канал.
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Для "молотобойцев" это был последний матч в текущем сезоне. Андрей во время прощания с фанатами держал в руках украинский флаг.
Летом у Ярмоленко истекает контракт, футболист хочет покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что украинец может подписать Севилья.
В центральном поединке 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм на своем поле сыграл вничью с Манчестером Сити со счетом 2:2.
Также игра стала последней в карьере легенды "молотков" Марка Нобла. Он играл за клуб всю карьеру, 18 лет, с 2004 года. За все эти годы Нобл провел за "Вест Хэм" целых 548 матчей.
Карьера Ярмоленко в Вест Хэме
- Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" в 2018 году, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро.
- В общей сложности, Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, у которых отличился 13 голами и 7 ассистами.
- В текущем сезоне Ярмоленко отметился одним голом в 18 матчах АПЛ.
- В Лиге Европы на его счету два забитых мяча в 8 встречах.
Футболист также простился со своими фанами в соцсетях. В инстаграмме он опубликовал сообщение со словами благодарности болельщикам.
Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и простился с фанатами Вест Хэма. Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье Вест Хэм,
– написал футболист.