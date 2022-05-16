Трогательное прощание с болельщиками

Украинец вышел на поле на 90+5 минут матча против Манчестер Сити. После поединка Ярмоленко вместе с супругой Инной, сыновьями и агентом Вадимом Шаблием вышел попрощаться с трибунами "Лондон Стедиум", пишет 24 канал.

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Для "молотобойцев" это был последний матч в текущем сезоне. Андрей во время прощания с фанатами держал в руках украинский флаг.

Летом у Ярмоленко истекает контракт, футболист хочет покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что украинец может подписать Севилья.

В центральном поединке 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм на своем поле сыграл вничью с Манчестером Сити со счетом 2:2.

Также игра стала последней в карьере легенды "молотков" Марка Нобла. Он играл за клуб всю карьеру, 18 лет, с 2004 года. За все эти годы Нобл провел за "Вест Хэм" целых 548 матчей.

Карьера Ярмоленко в Вест Хэме

Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" в 2018 году, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро.

В общей сложности, Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, у которых отличился 13 голами и 7 ассистами.

В текущем сезоне Ярмоленко отметился одним голом в 18 матчах АПЛ.

В Лиге Европы на его счету два забитых мяча в 8 встречах.

Футболист также простился со своими фанами в соцсетях. В инстаграмме он опубликовал сообщение со словами благодарности болельщикам.

Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и простился с фанатами Вест Хэма. Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье Вест Хэм,

– написал футболист.