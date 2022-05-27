Кадровые изменения в Вест Хэме

Английский клуб официально объявил об уходе сразу четырех футболистов. Вместе с Андреем Ярмоленко команду покинут Девин Мартин, Райан Фредерикс и Марк Нобл.

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Вест Хэм поблагодарил игрока за работу и силы, которые они отдали в футболке английского клуба.

У нас есть список игроков, которые покинут клуб. Андрей Ярмоленко, Дэвид Мартин, Райан Фредерикс и Марк Нобл пойдут, когда 30 июня истечет срок их контрактов. Мы хотели бы поблагодарить всех за их трудную работу, самоотверженность и пожелать им всего наилучшего в будущем,

– говорится на официальном сайте клуба.

Уже бывший клуб Ярмоленко закончил сезон 2021/2022 в АПЛ на седьмом месте в турнирной таблице. В активе "молотобойцев" 56 очков.

Подробности. Контракт Ярмоленко с английским клубом заканчивается 1 июля 2022 года.

Карьера Андрея Ярмоленко в Вест Хэме

Летом 2018 Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма. Украинец сменил дортмундскую Боруссию в Англию.

32-летний правый вингер не смог за эти годы стать стабильным игроком основы "молотобойцев".

В сезоне-2021/2022 провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество передач.

Где Ярмоленко может продолжить карьеру