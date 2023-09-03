Возвращение чемпиона: Верняев принес Украине "золото" и "серебро" турнира в Турции
Источник:телеграмм-канал НОК Украины
Украинские гимнасты соперничают за награды Кубка мирового вызова в турецком Мерсине. Олимпийский чемпион Олег Верняев триумфально вернулся на мировую арену.
Лидер спортивной гимнастики Украины Олег Верняев пробыл 1242 дня без международных соревнований. Поэтому успел соскучиться по этим эмоциям и победам.
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мечтательное возвращение Верняева
Уже на своем первом международном старте по возвращении 29-летний гимнаст стал автором сразу двух наград. О таком возвращении можно только мечтать.
Сначала Олег стал серебряным призером в упражнениях на коне. За свое выступление Верняев получил 14 800. Этого хватило для того, чтобы подняться на второе место пьедестала. Олимпийский чемпион уступил только победителю в этом виде программы из Иордании Ахмаду Абу Аль-Суду, получившему 15.000 от судей.
Это "серебро" лишь добавило мотивации и сил Верняеву, который уже на параллельных брусьях стал лучшим. Примечательно, что в этом виде программы пьедестал стал двойным для Украины.
Верняев стал чемпионом, получив за свое выступление 15 тысяч. Олег опередил своего земляка Назара Чепурного всего на 0.250 баллов. Почти весь сине-желтый подиум.
Видео медальных выступлений Верняева на Кубке мирового вызова
К слову, в разновысотных брусьях среди женщин победила украинка Анна Лащевская (13.533).
- Напомним, что в одном из допинг-тестов Верняева обнаружили запрещенный мельдоний. Из-за чего Олега дисквалифицировали на 4 года.
- В марте 2023-го появились хорошие новости – гимнаст вернется в соревнования раньше запланированного, ведь его устранение сократили вдвое.
- Несколько месяцев Олегу понадобилось, чтобы вернуть себе нужную физическую форму.
- Отметим, что Олег уверял, что не употреблял ничего запретного. Верняев был уверен, что его дисквалификация, это на 100% был донос, кто-то просто хотел его убрать из спорта и конкуренции
- Как видим, это им не очень удалось. Верняев не потерял своих умений и таланта.