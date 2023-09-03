Возвращение чемпиона: Верняев принес Украине "золото" и "серебро" турнира в Турции

Украинские гимнасты соперничают за награды Кубка мирового вызова в турецком Мерсине. Олимпийский чемпион Олег Верняев триумфально вернулся на мировую арену.

Лидер спортивной гимнастики Украины Олег Верняев пробыл 1242 дня без международных соревнований. Поэтому успел соскучиться по этим эмоциям и победам.

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мечтательное возвращение Верняева

Уже на своем первом международном старте по возвращении 29-летний гимнаст стал автором сразу двух наград. О таком возвращении можно только мечтать.

Сначала Олег стал серебряным призером в упражнениях на коне. За свое выступление Верняев получил 14 800. Этого хватило для того, чтобы подняться на второе место пьедестала. Олимпийский чемпион уступил только победителю в этом виде программы из Иордании Ахмаду Абу Аль-Суду, получившему 15.000 от судей.

Это "серебро" лишь добавило мотивации и сил Верняеву, который уже на параллельных брусьях стал лучшим. Примечательно, что в этом виде программы пьедестал стал двойным для Украины.

Верняев стал чемпионом, получив за свое выступление 15 тысяч. Олег опередил своего земляка Назара Чепурного всего на 0.250 баллов. Почти весь сине-желтый подиум.

Видео медальных выступлений Верняева на Кубке мирового вызова

К слову, в разновысотных брусьях среди женщин победила украинка Анна Лащевская (13.533).