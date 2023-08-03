Украинский гимнаст впервые вошел в заявку на турнир после сокращения дисквалификации. Верняев попал в список участников этапа Кубка мирового вызова в турецком Мерсине.

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Меньше месяца до первого старта

В марте стало известно, что Олег может вернуться к соревнованиям. Украинскому гимнасту сократили срок дисквалификации, продолжавшейся с ноября 2020 года.

Несмотря на то, что уже прошло 5 месяцев, Верняев до сих пор не возвращался к выступлениям. За это время он пропустил в частности чемпионат Европы, по итогам которого Украина отобралась на чемпионат мира.

Однако ждать возвращения осталось совсем немного. Олимпийский чемпион попал в заявку на этап Кубка мирового вызова в турецком Мерсине, который состоится с 1 по 3 сентября. Гимнаст вошел в список шести украинцев, которые будут бороться на этом турнире.

Кроме Верняев, на соревнования заявлены Назар Чепурный, Никита Мельников, Игорь Радивилов, Илона Крупа и Анна Лащевская.

На турнире Олег будет соревноваться на трех снарядах: свободных упражнениях, коне и параллельных брусьях. Соревнования в Мерсине станут одними из трех заключительных перед стартом чемпионата мира, который начнется 30 сентября.

Чем известен Олег Верняев