Лідер спортивної гімнастики України Олег Верняєв пробув 1242 дні без міжнародних змагань. Тому встиг скучити за цими емоціями та перемогами.

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Омріяне повернення Верняєва

Вже на своєму першому міжнародному старті після повернення 29-річний гімнаст став автором одразу двох нагород. Про таке повернення можна лише мріяти.

Спершу Олег став срібним призером у вправах на коні. За свій виступ Верняєв отримав 14.800. Цього вистачило для того, аби підійнятись на другу сходинку п'єдесталу. Олімпійський чемпіон поступився лише переможцю у цьому виді програми із Йорданії Ахмаду Абу Аль-Суду, який отримав 15.000 від суддів.

Це "срібло" лише додало мотивації та сил Верняєву, який вже на паралельних брусах став найкращим. Цікаво, що у цьому виді програми п'єдестал став подвійним для України.

Верняєв став чемпіоном, отримавши за свій виступ 15.000. Олег випередив свого земляка Назара Чепурного лише на 0.250 бала. Майже весь синьо-жовтий подіум.

Відео медальних виступів Верняєва на Кубку світового виклику

До слова, у різновисотних брусах серед жінок перемогу здобула українка Анна Лащевська (13.533).