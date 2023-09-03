Лідер спортивної гімнастики України Олег Верняєв пробув 1242 дні без міжнародних змагань. Тому встиг скучити за цими емоціями та перемогами.
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Омріяне повернення Верняєва
Вже на своєму першому міжнародному старті після повернення 29-річний гімнаст став автором одразу двох нагород. Про таке повернення можна лише мріяти.
Спершу Олег став срібним призером у вправах на коні. За свій виступ Верняєв отримав 14.800. Цього вистачило для того, аби підійнятись на другу сходинку п'єдесталу. Олімпійський чемпіон поступився лише переможцю у цьому виді програми із Йорданії Ахмаду Абу Аль-Суду, який отримав 15.000 від суддів.
Це "срібло" лише додало мотивації та сил Верняєву, який вже на паралельних брусах став найкращим. Цікаво, що у цьому виді програми п'єдестал став подвійним для України.
Верняєв став чемпіоном, отримавши за свій виступ 15.000. Олег випередив свого земляка Назара Чепурного лише на 0.250 бала. Майже весь синьо-жовтий подіум.
Відео медальних виступів Верняєва на Кубку світового виклику
До слова, у різновисотних брусах серед жінок перемогу здобула українка Анна Лащевська (13.533).
- Нагадаємо, що в одному з допінг-тестів Верняєва знайшли заборонений мельдоній. Через що Олега дискваліфікували на 4 роки.
- У березні 2023-го з'явились хороші новини – гімнаст повернеться до змагань раніше запланованого, адже його усунення скоротили вдвічі.
- Декілька місяців Олегу знадобилось на те, аби повернути собі потрібну фізичну форму.
- Відзначимо, що Олег запевняв, що не вживав нічого забороненого. Верняєв був впевнений, що його дискваліфікація, це на 100% був донос, хтось просто хотів його прибрати зі спорту та конкуренції.
- Як бачимо, це їм не надто вдалось. Верняєв не втратив своїх вмінь та таланту.