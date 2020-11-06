Украинский наставник Юрий Вернидуб в ближайшее время может возглавить молдавский "Шериф". Сам тренер опровергает эту информацию и впервые услышал о такой заинтересованности со стороны клуба.

Недавно молдавский клуб отправил в отставку своего главного тренера Зорана Зекича, поэтому сейчас боссы "Шерифа" активно занимаются поиском нового руководителя команды. Одним из главных претендентов на пост является украинский специалист Юрий Вернидуб, сообщает "Футбол 24".

Читайте также: Останется ли Сульшер тренером МЮ после позорного поражения в ЛЧ: ответ клуба

Заинтересованность из Молдовы

Еще одним конкурентом на эту должность является уже экс-наставник львовского "Руха" Леонид Кучук, который хорошо знаком украинскому болельщику.

Последним клубом Юрия Вернидуба был солигорский "Шахтер", который он неожиданно покинул в августе этого года. Во главе клуба был признан лучшим тренером июля в Беларуси.

Юрий Вернидуб опроверг эту информацию и заявил, что впервые слышит о том, что может возглавить "Шериф". Специалист отказался давать какие-либо комментарии относительно этих слухов.

На вопрос, имеет ли он какие-то предложения по работе от других клубов, Вернидуб лаконично и сдержанно ответил: "Если они и есть, то озвучивать я их не буду. Когда подпишу контракт, все об этом обязательно узнают".

Также заинтересованность в услугах украинского специалиста проявлял львовский "Рух". Якобы Вернидуб прилетал во Львов, где успел посетить клубную базу. Сам же наставник сказал, что находится в Запорожье. В расположении "Руха" тоже не подтвердили эту информацию.

Тренерская карьера Юрия Вернидуба: главное