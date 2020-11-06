Останется ли Сульшер тренером МЮ после позорного поражения в ЛЧ: ответ клуба
"Манчестер Юнайтед" показывает не слишком хорошие результаты под руководством Уле Гуннара Сульшера. Сенсационное поражение в Лиге чемпионов от "Башакшехира" могло пошатнуть тренерское кресло норвежского наставника, но боссы "красных дьяволов" верят в компетентность руководителя.
Руководство МЮ полностью доверяет наставнику "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру и не намерено прощаться со специалистом в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
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В последнее время матчи "манкунианцев" не приносят желаемого результата. О чем свидетельствует результат последнего матча в Лиге чемпионов, где МЮ неожиданно уступил турецкому "Башакшехиру" на их поле 2:1.
Боссов МЮ не устраивает та ситуация, в которой находится их клуб. В АПЛ у "красных дьяволов" дела складываются еще хуже – 15 строчка.
Но они до последнего ожидают от наставника из Норвегии удачных результатов.
Тренерская карьера Сульшера в МЮ
- В декабре 2018 года Сульшер был назначен на должность исполняющего обязанности главного наставника МЮ до конца сезона-2018/19.
- Под его руководством "красные дьяволы" удачно стартовали в сезоне и одержали 8 побед. Норвежец стал первым тренером в клубной истории, которому удалось подобное достижение.
- По итогам января 2019 года специалист был признан лучшим тренером месяца в АПЛ.
- В 2019 году боссы МЮ решили повысить наставника и назначили его главным тренером клуба. В своем первом сезоне на посту команда под руководством Сульшера заняла 6-е место. В следующем году МЮ был еще выше – "бронза" АПЛ.
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