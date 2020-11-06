"Манчестер Юнайтед" показывает не слишком хорошие результаты под руководством Уле Гуннара Сульшера. Сенсационное поражение в Лиге чемпионов от "Башакшехира" могло пошатнуть тренерское кресло норвежского наставника, но боссы "красных дьяволов" верят в компетентность руководителя.

Руководство МЮ полностью доверяет наставнику "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру и не намерено прощаться со специалистом в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

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В последнее время матчи "манкунианцев" не приносят желаемого результата. О чем свидетельствует результат последнего матча в Лиге чемпионов, где МЮ неожиданно уступил турецкому "Башакшехиру" на их поле 2:1.

Боссов МЮ не устраивает та ситуация, в которой находится их клуб. В АПЛ у "красных дьяволов" дела складываются еще хуже – 15 строчка.

Но они до последнего ожидают от наставника из Норвегии удачных результатов.

Тренерская карьера Сульшера в МЮ