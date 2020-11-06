Вернидуб очолить "Шериф" – наставник спростовує зацікавленість
Український наставник Юрій Вернидуб найближчим часом може очолити молдовський "Шериф". Сам тренер спростовує цю інформацію та вперше почув про таку зацікавленість зі сторони клубу.
Нещодавно молдовський клуб відправив у відставку свого головного тренера Зорана Зекіча, тому зараз боси "Шерифа" активно займаються пошуком нового керманича команди. Одним з головних претендентів на пост є український фахівець Юрій Вернидуб, повідомляє "Футбол 24".
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Зацікавленість з Молдови
Ще одним конкурентом на цю посаду є вже екснаставник львівського "Руха" Леонід Кучук, який добре знайомий українському вболівальнику.
Останнім клубом Юрія Вернидуба був солігорський "Шахтар", який він несподівано покинув у серпні цього року. На чолі клубу був визнаний найкращим тренером липня у Білорусі.
Юрій Вернидуб спростував цю інформацію та заявив, що вперше чує про те, що може очолити "Шериф". Фахівець відмовився давати будь-які коментарі щодо цих чуток.
На запитання, чи має він якісь пропозиції щодо роботи від інших клубів Вернидуб лаконічно та стримано відповів: "Якщо вона і є, то озвучувати я їх не буду. Коли підпишу контракт, всі про це обов'язково дізнаються".
Також зацікавленість у послугах українського спеціаліста проявляв львівський "Рух". Начебто, Вернидуб прилітав у Львів, де встиг відвідати клубну базу. Сам же наставник сказав, що перебуває у Запоріжжі. У розташуванні "Руху" також не підтвердили цю інформацію.
Тренерська кар'єра Юрія Вернидуба: головне
- Вернидуб очолив "Шахтар" восени 2019 року.
- Раніше український наставник працював у луганській "Зорі", яку у сезоні 2013/14 вивів у Лігу Європи, а у сезоні 2015/16 клуб дійшов до фіналу Кубка України, де програв лише донецькому "Шахтарю" (0:2).
- Вернидуб тренував команду з Луганська вісім сезонів. Першим клубом Вернидуба у тренерській кар'єрі став запорізький "Металург", де він працював у тренерському штабі, а потім став виконувачем обов'язків головного тренера.
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