Український наставник Юрій Вернидуб найближчим часом може очолити молдовський "Шериф". Сам тренер спростовує цю інформацію та вперше почув про таку зацікавленість зі сторони клубу.

Нещодавно молдовський клуб відправив у відставку свого головного тренера Зорана Зекіча, тому зараз боси "Шерифа" активно займаються пошуком нового керманича команди. Одним з головних претендентів на пост є український фахівець Юрій Вернидуб, повідомляє "Футбол 24".

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Зацікавленість з Молдови

Ще одним конкурентом на цю посаду є вже екснаставник львівського "Руха" Леонід Кучук, який добре знайомий українському вболівальнику.

Останнім клубом Юрія Вернидуба був солігорський "Шахтар", який він несподівано покинув у серпні цього року. На чолі клубу був визнаний найкращим тренером липня у Білорусі.

Юрій Вернидуб спростував цю інформацію та заявив, що вперше чує про те, що може очолити "Шериф". Фахівець відмовився давати будь-які коментарі щодо цих чуток.

На запитання, чи має він якісь пропозиції щодо роботи від інших клубів Вернидуб лаконічно та стримано відповів: "Якщо вона і є, то озвучувати я їх не буду. Коли підпишу контракт, всі про це обов'язково дізнаються".

Також зацікавленість у послугах українського спеціаліста проявляв львівський "Рух". Начебто, Вернидуб прилітав у Львів, де встиг відвідати клубну базу. Сам же наставник сказав, що перебуває у Запоріжжі. У розташуванні "Руху" також не підтвердили цю інформацію.

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