Вернидуб ответил легенде Ливерпуля, оскорбившего Шериф

Украинский тренер Юрий Вернидуб во главе Шерифа победил 13-кратного победителя Лиги чемпионов мадридский Реал. Молдавский клуб отпраздновал победу над Реалом во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вернидуб: Кюйт поторопился

После матча Юрий Вернидуб ответил легендарному футболисту Ливерпуля Дирку Кюйту. Нидерландец перед стартом группового этапа Лиги чемпионов оскорбил молдавский клуб.

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После того, как Шериф выбил Динамо Загреб в квалификации Лиги чемпионов, Кюйт сказал, что молдавскому клубу нечего делать в самом престижном турнире Европы.

Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но таким командам, как Шериф Тирасполь, нечего делать в Лиге чемпионов,

– сказал Кюйт.

Шериф Вернидуба решил ответить Кюйту результатами. В 1 туре тираспольцы дома сенсационно победили донецкий Шахтер (2:0). А после этого сумели победить Реал на "Сантьяго Бернабеу" (2:1).

Вернидуб после победы над Реалом заявил, что Шериф заслужил играть в Лиге чемпионов.

Что сказал Кюйт – он поторопился. Думаю, мы там, где мы должны быть. Заслужили это,

– сказал украинский специалист.

Вернидуб – герой Шерифа