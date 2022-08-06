Он может себя показать, – известный промоутер верит в то, что Кличко вернется на ринг

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнениями о возможном возвращении Владимира Кличко на ринг. Он удивляется, что это все же произойдет.

Хирн: Важен вопрос мотивации

Промоутер рассказал, что обсуждал эту тему с Кличко-младшим два года назад. Он уверен, что Владимир сможет показать себя.

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Я обсуждал с ним это два года назад. Возможен ли возврат? Думаю, да. Он все еще может показать себя в тяжелом весе и показать себя неплохо. Просто важен вопрос мотивации. Что ты еще можешь сразиться с молодыми и голодными ребятами,

– заявил промоутер.

Хирн вспомнил поединок Кличко против Энтони Джошуа.

"Когда Кличко сражался с Джошуа, он встретился лицом к лицу с молодым львом, который и близко не был так силен, как Владимир. У него не было опыта. Но он просто не сдавался, а Владимир тогда не чувствовал голода. Он думал, что это последнее сражение и нужно выложиться на 100%.

А сейчас это уже не нужно. Ты скучаешь по этому чувству, но бои уже не нужны. А если тебе не нужен бокс из-за денег или соперничества, тогда тебе следует держаться подальше. Особенно если речь идет о тяжелом весе. В ней и будут молодые голодные львы, которые тебя могут разорвать", – сказал Хирн.

Что известно о возможном возвращении Кличко