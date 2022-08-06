Хирн: Важен вопрос мотивации
Промоутер рассказал, что обсуждал эту тему с Кличко-младшим два года назад. Он уверен, что Владимир сможет показать себя.
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Я обсуждал с ним это два года назад. Возможен ли возврат? Думаю, да. Он все еще может показать себя в тяжелом весе и показать себя неплохо. Просто важен вопрос мотивации. Что ты еще можешь сразиться с молодыми и голодными ребятами,
– заявил промоутер.
Хирн вспомнил поединок Кличко против Энтони Джошуа.
"Когда Кличко сражался с Джошуа, он встретился лицом к лицу с молодым львом, который и близко не был так силен, как Владимир. У него не было опыта. Но он просто не сдавался, а Владимир тогда не чувствовал голода. Он думал, что это последнее сражение и нужно выложиться на 100%.
А сейчас это уже не нужно. Ты скучаешь по этому чувству, но бои уже не нужны. А если тебе не нужен бокс из-за денег или соперничества, тогда тебе следует держаться подальше. Особенно если речь идет о тяжелом весе. В ней и будут молодые голодные львы, которые тебя могут разорвать", – сказал Хирн.
Что известно о возможном возвращении Кличко
- Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения Энтони Джошуа. В том противостоянии украинец поднялся с нокдауна и сбил с ног молодого соперника, однако в 11-м раунде все же капитулировал перед своим оппонентом.
- В прошлом году Кличко-младший допустил свое возвращение в бокс. Тогда он намекнул, что его интересует рекорд Джорджа Формана.
- Но пока Владимиру не до бокса, он признался, что на его планы возвращения повлияла война. Хотя сам он размышлял о поединке с Тайсоном Фьюри.