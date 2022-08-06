Хірн: Важливим є питання мотивації

Промоутер розповів, що обговорював цю тему з Кличком-молодшим два роки тому. Він впевнений, що Володимир зможе показати себе.

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Я обговорював із ним це десь два роки тому. Чи можливе повернення? Думаю, так. Він все ще може показати себе у важкій вазі і показати себе непогано. Просто важливим є питання мотивації. Що ти ще можеш битися з молодими та голодними хлопцями,

– заявив промоутер.

Хірн пригадав поєдинок Кличка проти Ентоні Джошуа.

"Коли Кличко бився з Джошуа, він зустрівся віч-на-віч з молодим левом, який і близько не був такий сильний, як Володимир. Він не мав досвіду. Але він просто не здавався, а Володимир тоді не відчував голоду. Він думав, що це останній бій і потрібно викластися на 100%.

А зараз це вже не потрібне. Ти сумуєш за цим почуттям, але бої вже не потрібні. А якщо тобі не потрібен бокс через гроші або суперництво, тоді тобі варто триматися подалі. Особливо, якщо йдеться про важку вагу. У ній і будуть молоді голодні леви, які тебе можуть розірвати", – сказав Хірн.

Що відомо про можливе повернення Кличка