Хірн: Важливим є питання мотивації
Промоутер розповів, що обговорював цю тему з Кличком-молодшим два роки тому. Він впевнений, що Володимир зможе показати себе.
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Я обговорював із ним це десь два роки тому. Чи можливе повернення? Думаю, так. Він все ще може показати себе у важкій вазі і показати себе непогано. Просто важливим є питання мотивації. Що ти ще можеш битися з молодими та голодними хлопцями,
– заявив промоутер.
Хірн пригадав поєдинок Кличка проти Ентоні Джошуа.
"Коли Кличко бився з Джошуа, він зустрівся віч-на-віч з молодим левом, який і близько не був такий сильний, як Володимир. Він не мав досвіду. Але він просто не здавався, а Володимир тоді не відчував голоду. Він думав, що це останній бій і потрібно викластися на 100%.
А зараз це вже не потрібне. Ти сумуєш за цим почуттям, але бої вже не потрібні. А якщо тобі не потрібен бокс через гроші або суперництво, тоді тобі варто триматися подалі. Особливо, якщо йдеться про важку вагу. У ній і будуть молоді голодні леви, які тебе можуть розірвати", – сказав Хірн.
Що відомо про можливе повернення Кличка
- Володимир Кличко пішов із боксу у 2017 році після поразки Ентоні Джошуа. У тому протистоянні українець піднявся з нокдауну і збив з ніг молодого суперника, проте в 11-му раунді все ж таки капітулював перед своїм опонентом.
- Минулого року Кличко-молодший допустив своє повернення у бокс. Тоді він натякнув, що його цікавить рекорд Джорджа Формана.
- Та наразі Володимиру не до боксу, він зізнався, що на його плани щодо повернення вплинула війна. Хоча сам він розмірковував про поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.