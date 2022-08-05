Красюк: Его кандидатуру рекомендовали организации

Промоутер Александр Красюк рассказал, что украинский судья Виктор Фесечко может снова поработать на поединке Александра Усика. Этот рефери уже работал в первом бою Усика против Энтони Джошуа.

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Пока украинская команда подала его кандидатуру на рассмотрение организации.

«В прошлый раз был украинский боковой судья Виктор Фесечко. Возможно, и снова будет. Его кандидатуру рекомендовали организации. Сейчас мы занимаемся этим вопросом,

– сказал промоутер Усика.

Напомним, что в первом поединке Усик праздновал победу по единогласному решению судей.

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