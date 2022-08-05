Красюк: Его кандидатуру рекомендовали организации
Промоутер Александр Красюк рассказал, что украинский судья Виктор Фесечко может снова поработать на поединке Александра Усика. Этот рефери уже работал в первом бою Усика против Энтони Джошуа.
Интересно узнать Тренер Джошуа откровенно рассказал, что надломило психологию Энтони перед реваншем с Усиком
Пока украинская команда подала его кандидатуру на рассмотрение организации.
«В прошлый раз был украинский боковой судья Виктор Фесечко. Возможно, и снова будет. Его кандидатуру рекомендовали организации. Сейчас мы занимаемся этим вопросом,
– сказал промоутер Усика.
Напомним, что в первом поединке Усик праздновал победу по единогласному решению судей.
Усик готов к защите титулов: главное
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. На этот раз у Энтона не будет преимущества родных трибун, ведь бой примет Джидда, Саудовская Аравия. Около 40 тысяч фанатов смогут увидеть бой вживую.
- Британский боксер после первого поражения сменил тренера и готовится под руководством американского наставника Роберта Гарсии. А вот на тренерском мостике Усика перемен не произошло. Александр продолжает работать под руководством Анатолия Ломаченко.
- После реванша украинский боксер вернется в Украину, несмотря на войну, которая до сих пор там продолжается.
- Перед боем боксер сделал подарок всем украинцам. Усик за свой счет выкупил права на трансляцию реванша против Джошуа.