Кишварда хочет сделать Минай своим фарм-клубом

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о возможном будущем Миная. По одной из версий, Минай может быть продан Кишварде.

Стоит внимания 4 матча Миная попали под расследование: УАФ просит открыть уголовное производство

Есть одна версия, которая мне кажется больше космической в наших реалиях. На Минай обратил внимание венгерский клуб Кишварда, хочет купить его и сделать своим фарм-клубом. Не знаю, откуда такая версия. За ней, даже Василий Кобин может вернуться,

– сказал Денисов.

Отметим, что Кишварда заняла 5 место уже в прошлом сезоне чемпионата Венгрии.

Также стоит сказать, что на Закарпатье при поддержке Кишварды появилась Академия "Мункач".

Зимой бывший спортивный директор Миная Михаил Кополовец дал интервью, в котором сказал, что венгерская академия может представлять угрозу для украинского футбола.

Тогда Кополовец говорил, что в отсутствие Миная украинские футболисты могут поехать в Венгрию. Теперь же, когда Минай вылетел в Первую лигу, существует вероятность, что клуб прекратит существование.

В начале апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против контрабандистов. Под санкции попал и владелец футбольного клуба Минай Валерий Пересоляк.