На Закарпатье при поддержке венгерского футбольного клуба Варда Кишварда появилась академия "Мункач". Футболист и спортивный директор футбольного клуба Минай Михаил Кополовец видит в этом угрозу.

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital

Михаил Кополовец, который известен по выступлениям во львовских Карпатах, считает, что переезд молодых футболистов из Украины в Венгрию представляет угрозу национальным интересам.

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Все лучшие дети идут туда

"Венгры вкладывают деньги в инфраструктуру, школы. Всех наших лучших детей забирают в Венгрию. Это уже угроза национальным интересам, на мой взгляд. Все лучшие дети идут туда. Мы могли бы их воспитать и продать за хорошие деньги", – сказал Кополовец.

Кополовец заявил, что талантливых украинцев забирают в Венгрию на раннем этапе.

"Они делают все условия для этого. Сейчас есть Минай, родители понимают, что команда в высшей лиге, есть перспектива. А если не будет Миная – будут отдавать в Венгрию", – отметил спортивный директор Миная.

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Кополовец призвал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) обратить внимание на Закарпатье, чтобы регион "не отрезали от футбола".

Нам трудно, мы и так барахтаемся, вырвались, не прибивайте нас какими-то моментами. Например, судейскими. Если мы вылетим, поверьте – все дети будут в Венгрии. А если и дальше будет такое отношение к футбольному региону, то скоро будем играть в чемпионате Будапешта. Здесь очень много людей, которые лояльно относятся к Венгрии,

– резюмировал Кополовец.

Внимание. В Венгрии сейчас выступают на профессиональном уровне 13 футболистов из Украины. В то же время в Закарпатье всего два профессиональных клуба: Минай, выступающий в Премьер-лиге, и Ужгород – представитель Второй лиги Украины.