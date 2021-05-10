Кішварда хоче зробити Минай своїм фарм-клубом
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про можливе майбутнє Минаю. За однією з версій, Минай може бути проданий Кішварді.
Варте уваги 4 матчі Минаю попали під розслідування: УАФ просить відкрити кримінальне провадження
Є одна версія, яка мені здається більше космічною у наших реаліях. На Минай звернув увагу угорський клуб Кішварда, хоче купити його і зробити своїм фарм-клубом. Не знаю, звідки така версія. За нею, навіть Василь Кобін може повернутися,
– сказав Денисов.
- Зауважимо, що Кішварда посіла 5 місце вже у минулому сезоні чемпіонату Угорщини.
Також варто сказати, що на Закарпатті за підтримки Кішварди з'явилася академія "Мункач".
Взимку колишній спортивний директор Минаю Михайло Кополовець дав інтерв'ю, в якому сказав, що угорська академія може становити загрозу для українського футболу.
Тоді Кополовець говорив, що за відсутності Минаю українські футболісти можуть поїхати в Угорщину. Тепер же, коли Минай вилетів у Першу ліги, існує ймовірність, що клуб припинить існування.