Неприятные детали затруднительной ситуации: ведущие игроки Шахтера не удовлетворены работой Йовичевича

Сага с отставкой хорватского наставника только набирает обороты. У специалиста дела в коллективе не были шикарными.

Ведущие футболисты Шахтера не были удовлетворены работой Игоря Йовичевича. Отставка хорватского специалиста становится все логичнее.

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Неприятные заделки

Руководство донецкого Шахтера решило принять сенсационное решение – уволить с должности главного наставника Игоря Йовичевича, который вообще мог не оказаться в состоянии "горняков", вместе с его тренерским штабом Шаг боссов "кротов" может выглядеть абсурдным, поскольку они готовы попрощаться с тренером, который привел их клуб в чемпионство, достойные выступления в Лиге чемпионов и хорошие результаты Лиги Европы. И это все практически с "новообразованной" командой. Тем не менее, новые детали могут кардинально повлиять на первый взгляд ситуации.

Ахметов действительно неплохо разбирается в футболе. Наверное, он может отличить позиционную игру от какого-нибудь антифутбола. Думаю, у него есть какое-нибудь видение. Поэтому какое-то "игра не возбуждает" имеет право на существование. Но увольнение Йовичевича – это все же странность. То, что я знаю на сто процентов – не все футболисты были довольны Йовичевичем, глубиной его работы, тактикой, вниманием к деталям. Скажем так, влиятельные игроки недовольны,

– рассказал Евгений Кузьменко в эфире ТаТоТаке.

Претенденты на тренерское кресло Шахтера

Напомним, что на пост главного тренера донецкого Шахтера сватают ряд специалистов. В частности, "горняков" могут возглавить итальянские тренеры Виченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

Также "кротами" может получить возможность поруководить главный тренер Фейенорда Арне Слот, который в свое время разбил Шахтер в Лиге Европы (7:1).

Главным претендентом на тренерский мостик донецкого клуба является нынешний глава бронзового призера УПЛ Зари Патрик Ван Лаувен.