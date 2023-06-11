Сезон 2022/23 "горняки" смело могут занести в свой актив. Команда, которая в преддверии чемпионата потеряла почти всех игроков основы, сумела стать чемпионом Украины. Кроме того, Шахтер неплохо выступил в еврокубках, заработав львиную долю баллов в таблицу коэффициентов. Однако в клубе решили не продолжать сотрудничество с создателем достижений прошлого сезона Игорем Йовичевичем.

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Возвращение Ван Леувена

По сообщению ТаТоТаке, хорвата на тренерском мостике заменит наставник Зари Патрик Ван Леувен. Между сторонами существует принципиальная договоренность о сотрудничестве.

Идея вернуть Ван Левена в Шахтер принадлежит владельцу клуба Ринату Ахметову. Назначение 43-летнего нидерландца поддерживает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Вместо него Зорю возглавит бывший тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов, который тоже долгое время работал в структуре "горняков".

Отметим, что в СМИ назывались возможные кандидаты на должность главного тренера Шахтера. Среди них обидчик "горняков" Арне Слот, наставник "фиалок" Винченцо Италиано, а также бывший одноклубник Андрея Шевченко Дженнаро Гаттузо.

Интересно, что клуб сохраняет абсолютную тишину, не комментируя события. Однако уход Йовичевича из Шахтера подтвердили хорватские СМИ.

Ван Леувен – тренер-открытие сезона УПЛ