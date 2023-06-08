Вроде бы президент Шахтера Ринат Ахметов решил указать на "двери" главному наставнику Игорю Йовичевичу и его тренерскому штабу. И это такая "благодарность" за то, что хорват привел команду в самое сложное чемпионство в истории УПЛ.

Достойно внимания Молитвы были услышаны: Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины по футболу

Неожиданная тренерская смена

Заменить Йовичевича на тренерском мостике "горняков" может главный наставник луганской Зари Патрик ван Леувен, принесший команде бронзовые награды. Также рассматривают других специалистов из Европы. Но их имена пока никто не сообщает.

Интересно, что у Йовичевича есть действующий контракт с донецким клубом, рассчитанный до конца июня 2024 года.

Пока Шахтер никак не комментирует эту информацию от "ТаТоТаке".

Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины-2022/2023. "Горняки" за 30 туров набрали 72 балла. А это на 5 очков больше, чем в своем активе второй Днепр-1. Благодаря первому месту в УПЛ дончане гарантировали себе место в групповом раунде Лиги чемпионов.

Главное о работе Йовичевича во главе Шахтера июля